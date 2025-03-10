Трамп зробив заяву про нові переговори США і України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про переговори між Києвом та Вашингтоном у Саудівській Аравії.

Своїми думками американський лідер поділився з журналістами на борту літака Air Force One, пише Axios.

Очільник Білого дому висловив надію, що переговори у Саудівській Аравії закінчаться успіхом.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав своє пояснення, чому Володимир Путін наважився на велику війну в Україні.

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