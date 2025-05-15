Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив чергову заяву про важливість власної ролі у мирному врегулюванні в Україні.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту літака, повідомляє CNN.

Трамп амбітно наголосив, мовляв, у питанні врегулювання в Україні "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

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“Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося, гаразд? І, очевидно, він не збирався їхати. Він збирався їхати, але він думав, що я поїду. Він не поїде, якщо мене там не буде. Я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, доки ми з ним не зустрінемося. Але нам доведеться вирішити це питання, бо забагато людей гине”, - сказав Трамп

За словами президента США, він не розчарований рівнем російської делегації на переговорах в Туреччині, бо нічого про неї не знає. Не викликає розчарування у Трампа і той факт, що Путін також не бере участі у зустрічі.

Нагадаємо, Трамп як і Путін сьогодні не прибув на переговори до Стамбула. Втім, Трамп заявив, що все ж може полетіти до Туреччини 16 травня. Однак, назвав для цього умову - “якщо це буде доречно”.

Окрім того, президент США висловився про те, чому Володимир Путін вирішив не їхати на переговори до Туреччини. Мовляв, причиною стала його відсутність.

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Своєю чергою, експерт Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що переговори у Туреччині можуть переформатуватися і за цих умов участь у переговорах можуть взяти Трамп і Путін. На його думку, все залежатиме від роботи технічних делегацій сьогодні.

Дата публікації 19:35, 14.05.25 Кількість переглядів 247 Я прийшов, тебе нема?! Чи прилетить Путін на переговори із Зеленським?