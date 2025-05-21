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Трамп зробив дивну заяву щодо закінчення війни в Україні
Президент США повідомив про позитивні наслідки, які мала його розмова з російським диктатором.
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою у середу, 21 травня, несподівано заявив про «досягнення значного прогресу» у переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні.
Про це пише Clash Report.
За словами Трампа, цей прогрес став наслідком його розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним
«Після останньої розмови з Путіним було досягнуто значного прогресу у врегулюванні війни в Україні», — заявив Трамп.
Нагадаємо, напередодні президент США заявив, що не планує разом з Європою посилювати санкції проти РФ, а Київ та Москва повинні самостійно вирішити, як їм закінчувати війну.