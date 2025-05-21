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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп зробив дивну заяву щодо закінчення війни в Україні

Президент США повідомив про позитивні наслідки, які мала його розмова з російським диктатором.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський

Трамп заявив про «прогрес» у мирному врегулюванні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою у середу, 21 травня, несподівано заявив про «досягнення значного прогресу» у переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише Clash Report.

За словами Трампа, цей прогрес став наслідком його розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним

«Після останньої розмови з Путіним було досягнуто значного прогресу у врегулюванні війни в Україні», — заявив Трамп.

Нагадаємо, напередодні президент США заявив, що не планує разом з Європою посилювати санкції проти РФ, а Київ та Москва повинні самостійно вирішити, як їм закінчувати війну.

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