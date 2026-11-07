Трамп зробив гучну заяву про переговори України та Росії

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про нові телефонні переговори щодо завершення війни в Україні.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.

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За його словами, Київ і Москва вперше демонструють готовність до переговорів. Деталей не навів, але заявив про майбутні зустрічі у понеділок і вівторок — 9-10 листопада.

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«Росія та Україна, як мені здається, вперше прагнуть дійти згоди», — висловився Трамп.

Окрім того, Трамп розповів, що вже провів низку телефонних розмов, а наступного дня «будуть ще». Водночас він не уточнив, із ким саме спілкувався, хто братиме участь у зустрічі, а також те, чи мав він на увазі переговори в Абу-Дабі.

«Я думаю, що це буде дуже велика угода. Я думаю, що вона стосуватиметься всієї Європи», — наголосив президент США.

Мирні переговори — останні новини

Днями Дональд Трамп заявив про підготовку «великої та чудової» угоди, яка стосуватиметься не лише України, а й може охопити всю Європу.

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Тим часом у Кремлі, коментуючи слова президента США про «масштабну угоду», заговорили про майбутню систему безпеки в Європі. Однак російська сторона водночас звинуватила європейські країни в «нерішучості» та «неготовності» до переговорів.

Зауважимо, спецпредставник американського лідера Джаред Кушнер розкрив подробиці майбутньої домовленості. За його словами, США працюють над завершенням війни та створенням умов для тривалого миру. Він запевнив, що це буде угода, «від якої всі будуть у захваті».

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