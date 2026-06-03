Трамп зробив гучну заяву про війну в Ірані: коли можуть завершитися переговори

Дональд Трамп / © Associated Press

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Переговори з Іраном просуваються успішно і можуть завершитися вже найближчими днями.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

За словами американського лідера, Вашингтон розглядає дипломатичний шлях як пріоритетний, оскільки мирна угода дозволить уникнути масових жертв.

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«Ми могли б протриматися ще 2–3 тижні й знищити всіх. Це дуже легко зробити. Але якщо ми зможемо домогтися укладання письмової угоди, яка дозволить досягти того самого результату без масових жертв, я б хотів це зробити», — зазначив Дональд Трамп.

Водночас очільник Білого дому зауважив, що фінальний результат залежить від готовності до компромісів обох сторін процесу.

«Теоретично вони вже майже готові підписати документ. Щодо того, що ви бачили останніми вечорами: для танго потрібні двоє», — додав Трамп.

Президент США також підкреслив, що за умови успішного завершення переговорів, про перші офіційні підсумки може стати відомо вже наприкінці цього тижня.

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«Самі переговори йдуть дуже добре… Можливо, цього не станеться, але якщо так, то, ймовірно, це відбудеться у вихідні», — підсумував американський лідер.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, останніми днями ситуація навколо Ірану знову різко загострилася. США заявили про удари по іранських військових об’єктах після нових атак Тегерана на цілі в Кувейті та Бахрейні.

До слова, Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта. Через атаку роботу летовища тимчасово призупиняли, рейси перенаправляли до інших аеропортів, є загиблий і поранені.

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