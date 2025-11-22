Трамп зробив гучну заяву про втрату Україною територій

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив переконання що Україна надалі буде втрачати території у Донецькій області, які досі контролює.

Про це американський лідер сказав в радіоінтерв'ю Fox News, пише ZN.ua.

Під час розмови ведучий запитав Трампа про те, чи вважає він, що Україна буде змушена відмовитися від територій, які ще не втратив у війні.

"Вони втратять (територію - Ред.) за короткий проміжок часу, так", – відповів очільник Білого дому.

Після цього ведучий уточнив, що йдеться про усю Донеччину

"Вони втрачають землі... Тож ми тут заради одного. Ми хочемо припинення вбивств", - відповів Трамп.

Він також сказав, "це вийшло з-під контролю". З його слів, протягом минулого місяця українці та росіяни втратили у війні 25 тисяч людей.

Нагадаємо, у “мирному плані” Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території. Натомість Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку в законодавстві.

Натомість посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна не розглядає питання зміни кордонів. З її слів, можливі дискусії можуть стосуватися лише технічних деталей визначення "лінії зупинки”, а “зміна українських кордонів — не те, що може бути предметом переговорів”.

Зауважимо, ввечері 21 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо "мирного плану". Глава держави наголосив, що зараз країна переживає один з найважчих моментів історії. За його словами, тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.