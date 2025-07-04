Трамп зробив неочікувану заяву про припинення постачання зброї Україні

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Білий дім продовжує надавати зброю Україні.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами на авіабазі «Ендрюс» у Вашингтоні, повідомляє Clash Report.

Журналіст запитав Трампа про призупинення постачання зброї Україні. Президент відповів, мовляв, Сполучені Штати Америки продовжують підтримку Києва.

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«Ми цього не зробили, надаємо зброю. Але ми дали так багато зброї… Працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Але ми цього не зробили», — наголосив очільник Білого дому.

Окрім того, він згадав і свого попередника Джо Байдена. Він, зі слів чинного президента, «спустошив всю нашу країну, даючи їм зброю».

«Ми повинні переконатися, що у нас достатньо для себе», — додав Трамп.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. У Білому домі наголошують, мовляв, до такого рішення прийшли, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце».

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Відомо, що очільник Пентагону Піт Гегсет наказав відтермінувати постачання озброєння після того, як опублікував службову записку про аудит арсеналів боєприпасів. Він нібито хоче перевірити, скільки зброє мають Штати, бо нібито експрезидент Джо Байден бездумно роздавав зброю за свого президентства.

В американському Мінобороні наголошують, нібито готують для Дональда Трампа нові варіанти військової допомоги Україні. Пентагон «ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти головної мети — закінчення війни».

Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 174 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги