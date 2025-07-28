Трамп зробив неочікувану заяву про розмову з Путіним

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це очільник Білого дому заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

“Мені більше не дуже цікаво розмовляти”, - наголосив він.

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За словами президента США, він “завжди ладнав з президентом Путіним” та “мав з ним чудові стосунки”. Відбувалося це навіть тоді, каже Трамп, навіть якщо той був з ним”жорстким”.

“Я думав, що нам вдасться щось домовитися. Можливо, це все ж таки станеться, але це вже дуже пізня стадія процесу. Я розчарований”, - наголосив американський лідер.

Він також наголосив на тому, що РФ має “величезні” землі, які “можуть бути родючими і багатими”. Втім, “замість цього вони витрачають усі свої гроші на війну та вбивства людей”, додав він.

Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп заявив, що вирішив скоротити термін 50-денного ультиматуму диктатору РФ Володимиру Путіну. Причиною називає відсутність прогресу. За його словами, він дає Росії "10 або 12" днів, щоб вирішити питання України.

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Окрім того, Трамп натякнув на зраду Путіна. Президент США визнав, що не довіряє російському “фюреру”, хоча й уникає слова “брехня”. Він згадав, що кілька разів сторони наближалися до припинення вогню, але раптові атаки з боку Росії все зруйнували.

Дата публікації 17:10, 28.07.25 Кількість переглядів 10 Трамп дивує новим дедлайном для Путіна: Я дуже розчарований Путіним і скорочую 50-денний термін до…