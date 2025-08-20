Трамп зробив неочікувану заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що було б не погано, аби зустріч лідера України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна відбулася без його безпосередньої участі, а у двосторонньому форматі.

Про це американський лідер висловився під час The Mark Levin Show, пише CNN.

“У мене була дуже успішна зустріч із президентом Зеленським. Тепер я подумав, що було б краще, якби вони зустрілися без мене, просто щоб подивитися - я хочу подивитися, що буде далі. Знаєте, у них були складні стосунки, дуже погані, дуже погані стосунки”, - висловився президент США.

Реклама

За словами Трампа, він хоче побачити, до яких результатів зможе призвести такий діалог.

“Побачимо, як вони це зроблять. Якщо потрібно — а це, ймовірно, буде так — але якщо потрібно, я піду і, ймовірно, зможу закрити зустріч. Я просто хочу побачити, що відбудеться на ній. Тож вони зараз її готують. Ми побачимо, що буде далі”, - каже Трамп.

Він також зазначив, що готовий особисто долучитися до переговорів у майбутньому, якщо це стане необхідним.

"Якщо буде потрібно — а це, ймовірно, буде потрібно — я поїду і, ймовірно, зможу допомогти досягти угоди. Але спершу хочу побачити, що відбудеться на їхній зустрічі", — додав він.