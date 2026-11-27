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Трамп зробив несподіване зізнання про Путіна: чому називав його «другом»
Трамп розкрив справжню причину дружніх слів про Путіна. Мовляв, за його риторикою — наміри припинити війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп доволі неочікувано пояснив, чому неодноразово називав «фюрера» Російської Федерації Володимира Путіна своїм «другом».
Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
За його словами, ця риторика начебто частиною його стратегії, спрямованої на завершення війни в Україні і укладення мирної угоди. Трамп запевнив, що займає жорстку позицію щодо Кремля. Мовляв, його улесливі висловлювання на адресу Путіна не варто сприймати буквально.
«Я назвав Путіна „другом“ лише заради мирної угоди. Я міг би сказати йому, що він мені не друг», — пояснив американський президент.
Очільник Білого дому наголосив, що не хоче загострювати особисті відносини з російським лідером. На думку Трампа, це лише ускладнило б переговорний процес.
Вкотре президент США заявив, мовляв, головна перешкода на шляху до миру — ворожнеча між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас, за словами Трампа, він прагне зберігати можливість діалогу з обома сторонами, аби «зупинити кровопролиття».
Реакція на слова Трампа про друга-Путіна
Після завершення саміту АТЕС у Китаї Трамп присвятив Путіну окрему публікацію у соцмережі Truth Social. Він оприлюднив промовисте спільне фото, на якому тисне руку «фюреру» Кремля, а також великими літерами написав — «My Friend», що в перекладі означає «Мій друг».
Водночас президент України Володимир Зеленський жорстко висловився про дружбу Трампа з Путіним. Український лідер наголосив, що сучасний диктатор не може бути другом, він — агресор і вбивця, який приніс фашизм у XXI століття.
Своєю чергою, прем’єр Польщі Дональд Туск потролив Трампа через ці слова: «Боже, бережи нас від таких друзів».
Молодший британський міністр у зв’язках з регіонами та у європейських справах Геміш Фалконер назвав Путіна «м’ясником» і розкритикував «варварську, незаконну війну Росії».