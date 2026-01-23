- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2248
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп зробив несподіване зізнання про Україну
Трамп каже, що вражений тим, в яких умовах живуть українці взимку.
Американський президент Дональд Трамп висловив захоплення тим, як українці живуть без тепла через атаки армії РФ
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.
«Це дуже важко, справді важко для людей в Україні, я вам так скажу. Те, як вони живуть — без тепла, коли на вулиці 20 градусів нижче нуля… Знаєте, там дуже холодно. Здебільшого там клімат холодніший, ніж у Канаді», — висловився президент США.
З його слів, дуже вражає те, що українці роблять, щоб вижити. Водночас Трамп наголосив на тому, що так не мало б бути.
«Вони живуть без тепла. Я запитав їх: „Як ви це робите?“. І він дав мені відповідь… Це справді вражає, що вони роблять, щоб вижити. Але так жити не можна», — каже очільник Білого дому.
Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф фактично став на бік РФ, коментуючи російські атаки на Україну. Під час спілкування з журналістами він відмовився засудити удари по українській цивільній інфраструктурі. З його слів, «вони (РФ і Україна — Ред.) воюють, вони стріляють одне в одного».