Трамп зробив несподіване зізнання про Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп висловив захоплення тим, як українці живуть без тепла через атаки армії РФ

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.

«Це дуже важко, справді важко для людей в Україні, я вам так скажу. Те, як вони живуть — без тепла, коли на вулиці 20 градусів нижче нуля… Знаєте, там дуже холодно. Здебільшого там клімат холодніший, ніж у Канаді», — висловився президент США.

З його слів, дуже вражає те, що українці роблять, щоб вижити. Водночас Трамп наголосив на тому, що так не мало б бути.

«Вони живуть без тепла. Я запитав їх: „Як ви це робите?“. І він дав мені відповідь… Це справді вражає, що вони роблять, щоб вижити. Але так жити не можна», — каже очільник Білого дому.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф фактично став на бік РФ, коментуючи російські атаки на Україну. Під час спілкування з журналістами він відмовився засудити удари по українській цивільній інфраструктурі. З його слів, «вони (РФ і Україна — Ред.) воюють, вони стріляють одне в одного».