Політика
7062
Трамп зробив несподівану заяву про припинення вогню і мир в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково спочатку припиняти вогонь.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що мирну угоду між Україною та Росією можна укласти навіть тоді, коли війна триває.

Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі.

“Я не думаю, що для цього потрібне припинення вогню. Якщо поглянути на шість угод, які я уклав цього року, всі вони були укладені у стані війни. Я не укладав жодних угод про припинення вогню”, — сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що концепція припинення вогню йому подобається, адже це зупиняє вбивства людей, але водночас можна працювати над мирною угодою, навіть поки тривають бойові дії.

“Можна укладати угоду і працювати над миром, поки вони воюють”, — додав президент США, підкреслюючи стратегічний підхід до переговорів.

Також президент США відповів, чи відбудеться найближчим часом переговори Трампа, Зеленського і Путіна.

