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Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні
Трамп назвав російську війну проти України «божевіллям» та вкотре заявив про втрати.
Президент США Дональд Трамп заявив, що агресорка Російська Федерація має укласти мирну угоду з Україною.
Про це він висловився під час спілкування з журналістами на саміті G7, пише Sky News.
«Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тис. солдатів між собою. В середньому це було 25 тис. людей, переважно солдатів, молодих, красивих людей. Те, що там відбувається, просто божевілля», — наголосив американський президент.
Трамп підтвердив, що зранку вже мав «дуже добру» зустріч із Зеленським, а також анонсував. що зустрінеться з ним сьогодні згодом.
Президент США також вкотре наголосив, що між «фюрером» РФ Володимиром Путіним і Зеленським існує «багато неприязні».
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що після підписання угоди з Іраном тепер його увага на Україні.
«Я думаю, що вони обидва (Зеленський і Путін — Ред.) відкриті до цього. Тож тепер, коли це (війна в Ірані — Ред.) завершено, ми зосередимося на цьому (Україні — Ред.)», — сказав президент США.