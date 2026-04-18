Трамп зробив нову неочікувану заяву про війну з Іраном

Дональд Трамп

Сполучені Штати Америки можуть не продовжувати тимчасове перемир’я з Іраном, якщо до 22 квітня переговори не приведуть до укладення угоди. Це створює ризик відновлення військових дій.

Про це американський президент Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, повідомляє CNN.

Очільника Білого дому запитали, чи відновить він удари, якщо переговори не увінчаються успіхом. Трамп відповів, що, «можливо», він не продовжить двотижневе припинення вогню, яке розпочалося 8 квітня.

«Можливо, я не продовжу термін дії угоди, і тоді у вас буде блокада, і, на жаль, нам доведеться знову почати скидати бомби», — пригрозив президент Сполучених Штатів.

Війна в Ірані — останні заяви Трампа

Днями Трамп заявив, що нібито угода з Іраном дуже близька. З його слів, «це буде угода без ядерної зброї». Американський лідер заявив, що Тегеран погодився майже на всі вимоги Вашингтона.

Він наголошує, що Іран дійсно пішов на поступки та відмовився від збагачення урану. Трамп заявляє, що Тегеран погодився не мати ядерної зброї протягом наступних 20 років. Водночас досі країна не підтвердила заявив президента США.

Окрім того, після розблокування Ормузької протоки очільник Білого дому оголосив про кардинальні зміни у сприйнятті його країни на світовій арені. Мовляв, США позбулися статусу посміховиська і стали «найгарячішою» країною.