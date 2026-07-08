Трамп зробив нову заяву про дедлайн щодо завершення війни України та Росії

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп більше не встановлює дедлайнів для завершення війни між Росією та Україною, оскільки вважає, що мирне врегулювання потребує часу. Водночас він наголосив на необхідності майбутніх гарантій безпеки для України.

Такі заяви американського лідера пролунали на його спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ні, у мене немає дедлайну. Не може бути дедлайну. Відбувається надто багато всього, але я думаю, що угода можлива», — сказав Трамп.

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Президент США висловив упевненість, що його адміністрація здатна досягати домовленостей навіть у найскладніших міжнародних конфліктах. Як приклад він навів мирні угоди за участю Азербайджану, а також домовленості між Демократичною Республікою Конго та Руандою і між Індією та Пакистаном.

«Ми уклали угоди, які вважалися нездійсненними… І коли ми доводимо справу до кінця, я помічаю, що люди не поспішають повертатися до конфлікту», — заявив американський лідер.

Окремо Трамп згадав про питання гарантій безпеки для України, звернувшись до президента Володимира Зеленського.

«Ви якось згадали слово „гарантії безпеки“ в Овальному кабінеті. І, знаєте, я думаю, їм [Україні] знадобляться якісь гарантії безпеки. Ми попрацюємо з ними над цим у якийсь момент», — сказав президент США.

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Своїми заявами Трамп дав зрозуміти, що не має наміру прив’язувати переговорний процес до конкретних часових рамок, але водночас висловив впевненість, що досягнення мирної угоди має супроводжуватися напрацюванням механізмів гарантування безпеки для України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з Дональдом Трампом заявив, що «є реальна перспектива завершити цю війну», наголосивши на тому, що «рішучість Америки матиме вирішальне значення».

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