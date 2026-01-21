Трамп зробив нову заяву про Гренландію і загадково натякнув, як далеко готовий зайти

Дональд Трамп. / © Associated Press

Протягом останніх тижнів президент Дональд Трамп наполягає на тому, що володіння Гренландією має вирішальне значення для національної безпеки Америки, та натякає, як далеко він готовий зайти щодо цього питання.

Про це повідомляє видання New York Post.

Зазначається, що Трамп під час спілкування з журналістами під час брифінгу загадково відповів на запитання про те, наскільки далеко він готовий зайти, щоб придбати Гренландію.

«Ви дізнаєтесь», — коротко відповів американський лідер.

З його слів, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі «заплановано багато зустрічей щодо Гренландії». Ба більше, він висловив впевненість, що «все складеться досить добре».

«Я думаю, що станеться щось, що буде дуже добре для всіх. Ніхто не зробив для НАТО більше, ніж я. Ми розробимо щось, чим НАТО буде дуже задоволене, і ми будемо дуже задоволені», — наголосив Трамп, вкотре додавши, що острів потрібний Штатам «з міркувань безпеки».

«Нам це потрібно для національної безпеки і навіть світової безпеки. Це дуже важливо», — підсумував він.

Нагадаємо, Трамп заявив, мовляв, жителі Гренландії «будуть у захваті» від ідеї приєднання до США. Президента не хвилює той факт, що жителі острова чітко дали зрозуміти: вони не хочуть бути частиною Штатів.