Трамп зробив нову заяву про мир в Україні після укладеної угоди про надра

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув більшого прогресу в переговорах щодо мирного врегулювання в Україні з однією зі сторін і меншого — з іншою. При цьому він не конкретизував, з ким у США більше порозуміння — з Росією чи Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю NBS News, відповідаючи на запитання, чи наблизився американський лідер до укладення мирної угоди після укладення угоди про надра з Україною.

«Я вважаю, що з однією з сторін ми маємо тісніші відносини, а з іншою — можливо, менш тісні. Але не хотів би уточнювати, з якою саме», — зазначив Трамп.

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При цьому президент США визнав, що може ухвалити рішення вийти з переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

«Настане час, коли я скажу: „Гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними“. Ми говоримо про величезну ненависть між цими двома людьми», — заявив американський лідер.

Як повідомлялося раніше, угоду про надра, яку було укладено між США та Україною 30 квітня, в Білому домі назвали «першим у своєму роді історичним партнерством».

Нагадаємо, у британському виданні The Telegraph зауважили, що Трамп стає войовничим щодо Росії під прикриттям звільнення Майка Волтца з посади радника з національної безпеки.