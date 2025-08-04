Трамп зробив нову заяву про розміщення атомних човнів США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував розміщення атомних човнів. За його словами, вони «там, де мають бути».

Про це Трамп сказав в ефірі C-SPAN.

Трампа запитали, чи розгорнули США вже атомні підводні човни для протистояння Росії.

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«Я вже опублікував заяву, і відповідь така: вони перебувають в регіоні. Там, де вони повинні бути», — лаконічно констатував президент США.

Нагадаємо, 1 серпня глава США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів. Це — реакція на «ядерні погрози» путінського посіпаки Дмитра Медведєва.

За словами лідера Штатів, такі «провокаційні заяви» з боку заступника голови Ради безпеки РФ вимагають запобіжних заходів.

«Я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто балачки. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків», — зазначив Трамп.

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