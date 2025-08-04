ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1147
Час на прочитання
1 хв

Трамп зробив нову заяву про розміщення атомних човнів США

Американський очільник стверджує, що атомні човни Сполучених Штатів розміщені «там, де потрібно».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував розміщення атомних човнів. За його словами, вони «там, де мають бути».

Про це Трамп сказав в ефірі C-SPAN.

Трампа запитали, чи розгорнули США вже атомні підводні човни для протистояння Росії.

«Я вже опублікував заяву, і відповідь така: вони перебувають в регіоні. Там, де вони повинні бути», — лаконічно констатував президент США.

Нагадаємо, 1 серпня глава США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів. Це — реакція на «ядерні погрози» путінського посіпаки Дмитра Медведєва.

За словами лідера Штатів, такі «провокаційні заяви» з боку заступника голови Ради безпеки РФ вимагають запобіжних заходів.

«Я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим, ніж просто балачки. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків», — зазначив Трамп.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie