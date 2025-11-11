Трамп зробив нову заяву про Україну і Третю світову війну

Дональд Трамп. / © Associated Press

Ситуація навколо України - навколо розпочатої Російською Федерацією війни - більше не загрожує світовою війною.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

“Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться… Я об’єднав НАТО, зібрав усіх разом”, - амбітно висловився лідер Сполучених Штатів.

Також Трамп вчергове заявив, що зупинив вісім воєн, а завершення ним дев'ятої - попереду.

Окрім того, він вихвалив себе як чинного главу Білого дому та наголосив на тому, що війни могли б дійти до берегів США, “якби президент був поганий”. Натомість назвав свого попередника Джо Байдена “жахливим президентом” і додав, тому “ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи”.

Трамп також наголосив на тому, що Штати більше не фінансують Україну, а одержують гроші за постачання зброї через НАТО.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав винного у війні в Україні. Чинний президент США вкотре публічно поклав відповідальність за початок повномасштабної російсько-української війни на колишнього президента Джо Байдена. Нібито його адміністрація «підштовхувала» РФ до агресії.

