ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1717
Час на прочитання
1 хв

Трамп зробив нову заяву про Україну і Третю світову війну

Трамп вчергове заявив, що зупинив вісім воєн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Ситуація навколо України - навколо розпочатої Російською Федерацією війни - більше не загрожує світовою війною.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

“Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться… Я об’єднав НАТО, зібрав усіх разом”, - амбітно висловився лідер Сполучених Штатів.

Також Трамп вчергове заявив, що зупинив вісім воєн, а завершення ним дев'ятої - попереду.

Окрім того, він вихвалив себе як чинного главу Білого дому та наголосив на тому, що війни могли б дійти до берегів США, “якби президент був поганий”. Натомість назвав свого попередника Джо Байдена “жахливим президентом” і додав, тому “ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи”.

Трамп також наголосив на тому, що Штати більше не фінансують Україну, а одержують гроші за постачання зброї через НАТО.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав винного у війні в Україні. Чинний президент США вкотре публічно поклав відповідальність за початок повномасштабної російсько-української війни на колишнього президента Джо Байдена. Нібито його адміністрація «підштовхувала» РФ до агресії.

Дата публікації
Кількість переглядів
1717
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie