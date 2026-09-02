Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: до чого закликав

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні та майбутніх відносин із Москвою.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

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Коментуючи бойові дії між Росією та Україною, американський лідер наголосив на необхідності їхнього закінчення, назвавши конфлікт «дурною війною».

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«Вони повинні припинити цю дурну війну», — заявив він.

Крім того, Трамп висловив бажання налагодити контакти з обома державами. За його словами, США прагнуть мати гарні відносини як з Росією, так і з Україною та іншими країнами.

Він додав, що налагодження таких зв’язків відкрило б широкі економічні можливості, оскільки у РФ є «велика територія» і «дуже цінна земля».

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент виступив на захист переговорів з очільником Мінфіну Росії Антоном Силуановим на саміті G20, стверджуючи, що війна в Україні не буде закінчена без зустрічей.

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