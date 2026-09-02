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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: до чого закликав

Президент США Дональд Трамп закликав припинити війну в Україні та заявив про бажання налагодити гарні відносини як із Києвом, так і з Москвою.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні та майбутніх відносин із Москвою.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Коментуючи бойові дії між Росією та Україною, американський лідер наголосив на необхідності їхнього закінчення, назвавши конфлікт «дурною війною».

«Вони повинні припинити цю дурну війну», — заявив він.

Крім того, Трамп висловив бажання налагодити контакти з обома державами. За його словами, США прагнуть мати гарні відносини як з Росією, так і з Україною та іншими країнами.

Він додав, що налагодження таких зв’язків відкрило б широкі економічні можливості, оскільки у РФ є «велика територія» і «дуже цінна земля».

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент виступив на захист переговорів з очільником Мінфіну Росії Антоном Силуановим на саміті G20, стверджуючи, що війна в Україні не буде закінчена без зустрічей.

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