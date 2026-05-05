Трамп вразив новою заяву про війну в Україні і втрату територій

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову висловився про втрату Україною територій. Водночас він хоч і похвалив ЗСУ, але заявив, мовляв, країна тримається лише завдяки постачанням зброї.

Про це американський лідер заявив під час інтерв’ю Salem News Channel, повідомляє РБК.Україна.

«Вони (Україна — Ред.) втрачають територію», — висловився Трамп про ситуацію на фронті, додавши, що втрати має і РФ.

Реклама

З його слів, доступ до зброї дозволяє Україні воювати. Він зауважив, що США не надають озброєння Києву, а продають його НАТО, який потім «розподіляє» і передає українській армії. Традиційно він розкритикував свого попередника Джо Байдена, який передав зброю та коштів на 350 млрд дол. Мовляв, це було «просто смішно».

«Вони (українці — Ред.) мають можливість битися, тому що — незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім — вони мають можливість воювати», — заявив Трамп.

Водночас президент США похвалив українські Сили оборони, які виявилися ефективнішими за будь-яку європейську армію, а також кращі за союзників Америки по НАТО.

«Вони кращі за будь-кого в Європі в цій боротьбі», — сказав Трамп. Він також додав, що ЗСУ кращі за будь-яких союзників США по НАТО.

Реклама

Згадав очільник Білого дому і президента України Володимира Зеленського, назвавши його «хитрим хлопцем».

«Мені подобається Зеленський. Крім того одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку», — сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025-го.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt повідомило про те, що Трамп не поспішає завершувати війну в Україні, бо вважає її дуже далеким конфліктом. Зокрема, Білий дім фактично переклав основний тягар підтримки Києва на європейські країни, залишивши за собою роль головного миротворця.

Окрім того, за інформацією джерел Kyiv Independent, посланці Дональда Трампа не їдуть до України, незважаючи на попередні обіцянки. Причиною є занепокоєння Вашингтона називають те, що новий етап переговорів щодо завершення війни може знову не принести реальних результатів.

Реклама

Дата публікації 21:29, 04.05.26 Кількість переглядів 89 "Путін вирішить все цього літа": Зеленський зробив гучну заяву на саміті ЄПС

Новини партнерів