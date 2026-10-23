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Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: на що сподівається
Дональд Трамп заявив про надію на швидкий мир і назвав війну катастрофою.
Президент США Дональд Трамп заявив про надію на швидке припинення російсько-української війни, назвавши бойові дії катастрофою.
Про це Дональд Трамп заявив під час свого виступу.
Оцінюючи поточний перебіг подій та перспективи врегулювання конфлікту, політик наголосив на важливості зупинити бойові дії.
«Сподіваюся, ми близькі до того, щоб покласти край російсько-українській катастрофі», — заявив Дональд Трамп.
Американський президент також підкреслив свій намір сприяти досягненню миру та розв’язанню конфлікту.
«Сподіваюся, ми покладемо цьому край», — додав він.
Війна в України — останні новини
Нагадаємо, що раніше президент США заявив, що війна в Україні може закінчитися уже найближчим часом. Він запевняє, що сторони ще ніколи не були так близько до цього.
Раніше ми писали, що напередодні до виборів до Конгресу США, які стартують у листопаді, президент США Дональд Трамп посилив тиск на лідера України Володимира Зеленського та пом’якшує риторику щодо Володимира Путіна.