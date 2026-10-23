Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: на що сподівається

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про надію на швидке припинення російсько-української війни, назвавши бойові дії катастрофою.

Про це Дональд Трамп заявив під час свого виступу.

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Оцінюючи поточний перебіг подій та перспективи врегулювання конфлікту, політик наголосив на важливості зупинити бойові дії.

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«Сподіваюся, ми близькі до того, щоб покласти край російсько-українській катастрофі», — заявив Дональд Трамп.

Американський президент також підкреслив свій намір сприяти досягненню миру та розв’язанню конфлікту.

«Сподіваюся, ми покладемо цьому край», — додав він.

Війна в України — останні новини

Нагадаємо, що раніше президент США заявив, що війна в Україні може закінчитися уже найближчим часом. Він запевняє, що сторони ще ніколи не були так близько до цього.

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Раніше ми писали, що напередодні до виборів до Конгресу США, які стартують у листопаді, президент США Дональд Трамп посилив тиск на лідера України Володимира Зеленського та пом’якшує риторику щодо Володимира Путіна.

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