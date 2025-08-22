Трамп зробив нову заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Заяву американського президента у відповідь на запитання про перспективу зустрічі між лідерами цитує Sky News.

При цьому Трамп порівняв Путіна та Зеленського з олією та оцтом.

Реклама

«Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, це як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин», - сказав він.

Зрештою президент США дав ухильну відповідь щодо можливості трьохсторонньої зустрічі з його участю.

«Побачимо. А потім подивимося, чи доведеться мені там бути. Я б не хотів», сказав він.

Заява Трампа прозвучала після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що зустріч Путіна та Зеленського не запланована, бо її порядок денний «зовсім не готовий».

Реклама

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.