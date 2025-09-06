Трамп зробив нову заяву щодо гарантій безпеки для України

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Європа має відігравати ключову роль у питанні гарантій безпеки для України. Водночас він підтвердив готовність Вашингтона долучитися до цього процесу.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

«Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм», — наголосив Трамп.

Він уточнив, що США не відмовляються від підтримки Києва, проте саме європейські партнери мають виступити першими у наданні гарантій.

«Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося», — зазначив президент США.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться «або за це доведеться заплатити».

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп дедалі песимістичніше налаштований щодо швидкого вирішення війни в Україні, зокрема за свого посередництва, а також щодо особистої зустрічі лідерів двох лідерів Володимира Зеленського та Володимир Путіна.