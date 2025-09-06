- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп зробив нову заяву щодо гарантій безпеки для України
Американський президент Дональд Трамп наголосив, що головна відповідальність за надання гарантій безпеки Україні лежить на європейських країнах, однак США не залишаться осторонь.
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Європа має відігравати ключову роль у питанні гарантій безпеки для України. Водночас він підтвердив готовність Вашингтона долучитися до цього процесу.
Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.
«Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм», — наголосив Трамп.
Він уточнив, що США не відмовляються від підтримки Києва, проте саме європейські партнери мають виступити першими у наданні гарантій.
«Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося», — зазначив президент США.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна в Україні закінчиться «або за це доведеться заплатити».
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп дедалі песимістичніше налаштований щодо швидкого вирішення війни в Україні, зокрема за свого посередництва, а також щодо особистої зустрічі лідерів двох лідерів Володимира Зеленського та Володимир Путіна.