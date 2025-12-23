Трамп зробив новий крок щодо Гренландії — Данія різко відповіла

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Гренландія є критично важливою для національної безпеки Сполучених Штатів, та оголосив про призначення спеціального посланця, який має займатися питанням цього арктичного острова.

Про це пише Reuters.

У неділю Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем США у Гренландії. Це рішення спричинило різку реакцію з боку Данії та влади самої Гренландії, які вкотре наголосили, що острів не може бути об’єктом анексії.

Реклама

Виступаючи перед журналістами у Палм-Біч (Флорида), він заявив, що інтерес США до Гренландії не пов’язаний із природними ресурсами, а винятково з питаннями безпеки. За його словами, вздовж узбережжя острова фіксується присутність російських і китайських суден, що, на думку американського президента, становить загрозу.

“Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Це не питання корисних копалин. Ми бачимо російські та китайські кораблі по всьому узбережжю”, — сказав американський очільник, додавши, що Лендрі готовий “очолити цю роботу”.

Трамп уже не вперше публічно заявляє про бажання включити Гренландію, яка має автономний статус у складі Данії, до складу США. Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі відкрито підтримує таку ідею. У дописі в соцмережі X він подякував Трампу за призначення і заявив, що для нього “велика честь” виконувати цю місію, наголосивши, що вона не впливає на його посаду губернатора.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у спільній заяві підкреслили, що майбутнє острова визначають самі гренландці.

Реклама

“Неможливо анексувати іншу країну, навіть прикриваючись аргументами міжнародної безпеки”, — наголосили вони.

Крім того, адміністрація президента США посилила тиск на Копенгаген, призупинивши дію ліцензій на п’ять великих проєктів морських вітроелектростанцій біля східного узбережжя США. Серед них — два проєкти, які реалізує данська державна компанія Orsted.

Раніше Трамп також заявляв, що Данія, на його думку, не забезпечує достатній рівень оборони Гренландії, а сам острів має надто мале населення для самостійного захисту.