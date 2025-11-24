Трамп зробив обнадійливу заяву щодо закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп допустив можливість досягнення значного прогресу у мирних переговорах між Росією та Україною.

Про це він написав у своїй соцмережі.

«Чи справді можливо, що досягається значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, поки не побачите самі, але щось добре, можливо, відбувається. Бог благослови Америку!», — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 листопада у Женеві українська та американська делегації обговорювали пункти мирного плану Трампа. Українська сторона провела ґрунтовні зустрічі з США та європейськими партнерами, і зараз відбуваються суттєві зміни у підготовці кроків для завершення війни.

Білий дім повідомив, що за підсумками зустрічі у Женеві сторони досягли значного прогресу у розробці мирної угоди, яка гарантує суверенітет України та справедливий мир.

Повідомляється, що після женевських переговорів США та Україна погодили більшість норм мирного плану, уточнили спірні пункти щодо чисельності ЗСУ, ЗАЕС та обміну полоненими. Територіальні питання та невступ до НАТО відклали для обговорення на рівні президента України та США.