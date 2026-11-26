Марк Рютте і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали Росію не допустити розширення війни проти України. Спільна заява пролунала після їхньої зустрічі у Флориді на тлі дискусій навколо підходу Вашингтона до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє DW.

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Трамп і Рютте зустрілися в середу, 25 листопада, на курорті Мар-а-Лаго. Після переговорів вони оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності якнайшвидшого закінчення війни.

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«Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання», — йдеться у документі.

У Білому домі зустріч назвали «видатною» та «дуже впливовою».

Окрім війни в Україні, політики обговорили ситуацію навколо Ірану, збільшення оборонних витрат та інвестицій у США й інших країнах НАТО. Водночас подробиць розмови щодо Ірану не розкрили.

Чому Трамп назвав Путіна «другом» і як на це відреагували

Нагадаємо, 19 листопада під час зустрічі в китайському Шеньчжені президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна своїм «другом». А вже 21 листопада американський лідер опублікував спільну світлину з російським диктатором, підписавши її англійською «My Friend» — «Мій друг».

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Ці слова викликали реакцію в Україні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що для українців Путін є ворогом, відповідальним за загибель військових і мирних жителів. В американській розвідці також заявили, що російський лідер не є другом США в питанні України, хоча саму риторику Трампа пояснили необхідністю діалогу між ядерними державами.

Натомість генсек НАТО Марк Рютте став на захист американського президента. В ефірі Fox News він заявив, що Трамп насправді випробовує готовність Путіна до переговорів і продовжує тиск на Росію.

Окремо Рютте згадав зусилля Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа щодо завершення війни. Раніше Кушнер припускав, що Москва може погодитися на гарантії безпеки для України, подібні до статті 5 НАТО, однак російська сторона це заперечила.

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