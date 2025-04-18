Трамп зробив різке попередження на випадок, якщо не буде прогресу щодо миру в Україні

Дональд Трамп попередив, що США можуть припинити участь у перемовинах / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з мирних перемовин, якщо Росія та Україна продовжуватимуть ускладнювати процес припинення війни.

Про це повідомляє Clash Report, цитуючи політика.

«Якщо з якоїсь причини одна із сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: „Ви дурні, ви жахливі люди“, і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде. Марко (Рубіо — ред.) має рацію, коли каже, що ми… Ми хочемо, щоб усе закінчилося», — зазначив президент США», — наголосив Трамп.

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Водночас він висловив оптимізм щодо перспектив мирної угоди:

«Зараз є дуже хороші шанси отримати російсько-українську угоду», — сказав експрезидент.

На запитання журналістки про те, чи «грає Росія зі Штатами», Трамп відповів коротко:

«Ніхто не грає. Я намагаюсь допомогти. Це війна Байдена».

За словами Трампа, він намагається бути миротворцем, тоді як попередній уряд США не зміг запобігти війні, яка триває вже четвертий рік.

Трамп також додав, що він хоче побачити ентузіазм від Росії та України, що обидві сторони хочуть закінчити війну.

«Мені здається, я бачу цей ентузіазм — я думаю, що я бачу його з обох сторін», — роз’яснив президент.

Нагадаємо, Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини.