Трамп зробив різку заяву про подовження режиму припинення вогню з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про впевненість у досягненні «значної угоди» з Іраном для завершення війни. Проте наголосив, що не планує подовжувати термін дії режиму припинення вогню, який спливає в середу.

Про це він повідомив у інтерв’ю програмі Squawk Box на телеканалі CNBC.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив другого раунду переговорів, Трамп висловив думку, що в іранської сторони немає іншого виходу, окрім як піти на домовленість.

Реклама

«Я думаю, у них немає вибору. Ми знищили їхній флот, ми знищили їхні військово-повітряні сили, ми знищили їхніх лідерів», — заявив президент США.

Трамп додав, що ліквідація керівництва країни певною мірою ускладнила процес діалогу, проте назвав нових лідерів «набагато раціональнішими». Він охарактеризував поточну ситуацію як «зміну режиму». Також зазначив, що досяг цього опосередковано. Попри оптимізм щодо фінальної угоди, американський лідер висловив небажання надавати додатковий час для переговорів шляхом пролонгації припинення вогню.

На безпосереднє запитання про можливість подовження паузи в бойових діях, термін якої закінчується найближчої середи, Трамп відповів: «Ну, я не хочу цього робити».

Нагадаємо, 21 квітня в Ісламабаді мали пройти мирні переговори між США та Іраном. За даними Білого дому, американську сторону мали представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Реклама

Проте невдовзі Тегеран заявив, що не братиме участі в перемовинах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні.

Раніше ми писали, що США та Іран наблизилися до угоди про припинення семитижневої війни, однак переговори опинилися під загрозою після публічних заяв президента Дональда Трампа.