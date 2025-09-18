Трамп зробив різку заяву про Путіна та війну в Україні: що сказав

Трамп та Стармер / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо російсько-української війни. За його словами, він думав, що завдяки його «особистим відносинам» з президентом РФ Володимиром Путіним він зможе легко закінчити війну, але це виявилося не так.

Про це він сказав на спільній конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Я думав, що це буде найпростіший варіант (врегулювання в Україні, — ред.) через мої стосунки з президентом Путіним, але він мене підвів. Він мене справді підвів«, — заявив Трамп.

Слова Трампа пролунали на тлі заяви прем’єр-міністра Великої Британії. Під час тієї ж конференції Стармер відзначив, що «Путін показав своє справжнє обличчя», і додав, що зараз триває найбільший наступ з початку повномасштабного вторгнення.

За словами Трампа, «Путін вбиває багато людей». При цьому, російських солдатів гине набагато більше, ніж українських.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що президент США Дональд Трамп чудово розуміє справжні наміри Володимира Путіна, однак його переговорна стратегія наразі не передбачає повного розриву відносин з Росією.

За словами Джонсона, Трамп — «дуже мудрий переговорник», який усвідомлює, що Путін з нього «знущається». Проте, з погляду Трампа, зараз не час остаточно рвати стосунки з російським лідером.

Джонсон також підкреслив, що позиція Путіна значно гірша, ніж здається. Економіка Росії слабшає, а її військове становище «не блискуче». Хоча Путін не досяг поставлених цілей, міжнародного тиску, на думку Джонсона, ще недостатньо, щоб змусити його погодитись на припинення вогню. Навіть вторинні санкції проти Індії, які допомагають, не є достатньо сильним важелем впливу.