Трамп зробив шокувальну заяву про НАТО: деталі

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вчергове накинувся на НАТО. Він назвав Альянс «ненадійним союзником» США.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами очільника Штатів, НАТО не є надійним союзником для США. Про це він сказав, коментуючи помилку газети New York Times у написанні назви Північноаталантичного альянсу. У цьому контексті він розкритикував видання, яке буцімто постійно «атакує» самого Трампа.

«Газета New York Times, що зазнає невдачі через брак довіри та постійні атаки фейкових новин на вашого улюбленого президента, МЕНЕ, тираж якої різко впав, називала нашого сильно ослабленого та вкрай ненадійного „партнера“ НАТО Організацією Північноамериканського договору. Правильна назва — Організація Північноатлантичного договору — дуже цікава помилка! Стандарти найму та освіти в „Нью-Йорк Таймс“ значно знизилися», — написав він.

Також він понастольгував за часами, коли панували друковані ЗМІ.

«Поверніть всі новини, які можна друкувати, і зробіть Америку знову великою!», — завершив Трамп.

Як ми писали, Трамп заявив, що хоче вивести США з НАТО через те, що, на його думку, союз неефективний і залежить від Європи. За словами президента, поточний стан справ у НАТО повʼязаний із «пора­зкою» Америки в Ірані, і він критикує європейських союзників за недостатні витрати на оборону.

Раніше Трамп різко розкритикував позицію Європи щодо війни в Ірані і вкотре пригрозив можливим виходом США з НАТО. Американський лідер назвав Альянс несправедливим до Америки та закликав союзників збільшити оборонні витрати.