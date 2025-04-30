Трамп зробив суперечливу заяву про бажання Путіна щодо війни в Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп вкотре висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін хотів би зупинити війну. Водночас американський лідер не виключив, що російський диктатор його дурить.

Про це Трамп розповів у інтерв’ю ABC News.

«Це можливо», — відповів Трамп на запитання журналіста щодо того, чи «дурить» його Путін. — «Так, це можливо. Звісно. Він міг би трохи мене „дурити“. Я б сказав, що він хотів би зупинити війну».

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Журналіст поцікавився у Трампа, чи вірить він у таке бажання Путіна.

«Якби — якби не я, я думаю, він би хотів захопити всю країну, особисто. Я завжди так відчував — коли я залишив посаду, навіть не було шансу, що це станеться. Коли Байден втрутився, я не буду казати, чи він правильно впорався із ситуацією, але очевидно, що це було погано, тому що війна почалася», — висловився президент США.

«Я думаю, Путін хотів усю Україну», — зазначив Трамп.

Він вкотре повторив, що президент Росії вторгся до України тому, що президентом США був Джо Байден.

«Я думаю, що якби я не програв вибори, він (Путін — ред.) би отримав усю Україну. І через мене, я справді вірю, що він готовий зупинити бойові дії«, — сказав американський лідер.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що «рятує» Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б «розчавлена».