Трамп зробив суперечливу заяву про українців та росіян: що видав

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що між українцями та росіянами, на його думку, «дуже мало різниці». Він також порівняв війну між двома країнами із суперечкою дітей.

Про це президент США сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

«Я використав аналогію, і вона звучить просто, але частково правдиво. У тебе двоє дітей у парку, вони не люблять одне одного і починають сваритися. Іноді треба дати їм боротися», — сказав Трамп.

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Водночас американський президент позитивно висловився про президента України Володимира Зеленського.

За словами Трампа, український лідер «зробив неймовірну роботу» з тим озброєнням, яке отримала Україна. Ймовірно, він мав на увазі військову допомогу, надану Сполученими Штатами.

Раніше Трамп заявив, що останніми тижнями вдалося досягти «значного прогресу» у питанні завершення війни в Україні. Американський голова поінформував про «змістовні розмови» із Путіним та Зеленським. Він вважає, що обидва лідери хочуть досягти домовленостей. Трамп також висловив сподівання, що мирну угоду вдасться укласти найближчим часом.

Трамп зявив, що вірить у майбутнє України, а також високо оцінив роль Зеленського у відбудові країни. За його словами, Україна має значний потенціал завдяки природним ресурсам, зокрема рідкісноземельним матеріалам, і може стати однією з найуспішніших держав.

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