Трамп зробив цинічну заяву щодо українських територій: «Росія сама захопить»

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо мирного плану для України та Росії залишаються «кілька невирішених пунктів».

Про це Дональд Трамп розповів журналістам на борту Air Force 1.

Він виправдав можливість територіальних поступок із боку Києва, посилаючись на просування російських військ і необхідність зберегти життя українців.

Реклама

«Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку», — сказав президент США, маючи на увазі лінію фронту.

Він додав, що протягом найближчих місяців частина територій може бути окупована Росією.

«Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50–60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?» — заявив Трамп.

Президент США уточнив, що процес погодження мирної угоди є складним, але сторони «починають розуміти», що компроміс може бути вигідним.

Реклама

Трамп зазначив, що початковий варіант мирного плану складався з 28 пунктів, однак зараз документ скоротився до 22, і більшість із них уже погоджено.

Окремо він пояснив, що тривають дискусії щодо територій та лінії розмежування:

«Вони говорять про те, щоб… спробувати очистити кордон. Ви знаєте, ви не проводите кордон через будинок. Ви не можете проводити кордон посередині шосе. Тож вони намагаються щось придумати. Це складний процес і не такий швидкий», — сказав він.

На запитання про гарантії безпеки для України Трамп наголосив, що провідну роль у цьому мають відігравати європейські держави.

Реклама

За його словами, європейські партнери будуть «значною мірою залучені» до процесу, адже вони «дійсно хочуть, щоб це закінчилося».

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів коротку телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним радником очільника Кремля Путіна з зовнішньої політики. Він радив, як саме Москва має запропонувати Трампу план щодо України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні.