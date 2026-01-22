ТСН у соціальних мережах

Трамп зробив важливу заяву про термін закінчення війни в Україні

У Давосі Трамп вкотре вихвалився тим, що йому вдалося врегулювати кілька конфліктів у світі.

Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про те, що закінчення війни в Україні відбудеться «дуже скоро».

Про це американський лідер заявив 22 січня під час підписання статуту «Ради миру» у Давосі, пише Sky News.

Повторюючи свій рефрен про припинення війн, він вкотре наголосив, що досягнуто миру на Близькому Сході.

«Ми врегулювали вісім воєн. Я вважаю, що ще одне (врегулювання - Ред.) розпочнеться дуже скоро. Це те, що я думав, буде легким, а виявилося, мабуть, найскладнішим», — висловився Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Нагадаємо, переговори щодо припинення війни в Україні активізувалися протягом останніх 24 годин. Зокрема, посланець Трампа Стів Віткофф заявив, що мирний процес щодо завершення війни вийшов на фінішну пряму. З його слів, переговорним командам вдалося досягти суттєвого прогресу, і вирішення конфлікту вже близько. Начебто залишилося вирішити лише одне питання.

Сьогодні посланці президента США - Стів Віткофф і Джаред Кушнер — приїдуть до Москви на зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним. Американські посадовці мають обговорити з «фюрером» 20-пунктний план щодо припинення війни, який «готовий на понад 90%».

