Трамп перед зустріччю з Путіним зробив важливу заяву про території України

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Путіним на Алясці заявив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. Американський президент підкреслив, що продовження атак Росії не посилює позиції Кремля, а навпаки — шкодить Путіну.

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Sky News.

«Щось з цього вийде», — заявив Трамп.

Трамп додав, що Путін вважає, що триваючі атаки проти України «дають йому сили», але Трамп каже: «Я думаю, що це йому шкодить».

Серед тем, які, за словами Трампа, можуть обговорюватися, — територіальні обміни, гарантії безпеки та економічні відносини.

Він наголосив, що остаточне рішення щодо можливих компромісів має ухвалювати Київ. Гарантії безпеки, на його думку, можливі за участю Європи та інших країн, але не у форматі НАТО.

Трамп також попередив, що у разі продовження війни Росія зіткнеться з «дуже серйозними» економічними наслідками. За його словами, Кремль прагне отримати частину американської економіки та бізнесу, але будь-яка співпраця можлива лише після завершення війни.

Лідер США наголосив, що мета переговорів — не лише зупинка бойових дій, а й створення умов для довгострокового миру та стабільності в Україні.

Нагадаємо, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що саміт Путіна та Трампа на Алясці стартує о 22:30 за київським часом. До складу російської делегації увійдуть сам Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Водночас у Білому домі наполягають, що початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

За офіційною заявою американської сторони, у переговорах з Путіним візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, директор ЦРУ Джон Реткліфф, спеціальний представник президента Стів Віткофф та прессекретарка Керолайн Левітт.

Проте Росія нібито не очікує підписання будь-яких документів за підсумками саміту лідерів двох країн. Втім, каже речник Дмитро Пєсков, «Путін окреслить коло домовленостей, розуміння, яких їм вдасться досягти».