Трамп зробив відверту заяву про свої розмови з Зеленським та Путіним

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, водночас розмовою з російським лідером Володимиром Путіним був дуже розчарований.

Про це очільник Білого дому сказав у відповідь на запитання журналістів.

Звертаючись до Трампа, один із кореспондентів заявив: «Ви сказали, що днями у вас була стратегічна розмова із Зеленським…» Коментуючи ці слова, президент США назвав розмову хорошою.

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«Я думаю, що це була хороша розмова. Вони дуже серйозно на нього нападають, як я вже казав, що так і буде. Вони дуже серйозно на нього нападають, але я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований», — висловився американський лідер.

Нагадаємо, телефонна розмова Трампа з Зеленським відбулася 4 липня. Президент України повідомив, що домовився зі своїм американським колегою про подальші кроки для посилення ППО.

За інформацією видання Reuters, Трамп пообіцяв Зеленському перевірити, чи можна відновити постачання ракет для систем Patriot, призупинені рішенням Вашингтона.

Президент України назвав цю розмову, ймовірно, найкращою за весь час.

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