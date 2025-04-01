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Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкоземельні метали
Президент торкнувся теми корисних копалин України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що українська сторона в обмін на підписання документа вимагала нібито вступ до НАТО. Втім, це не обговорювалося.
Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами, пише CNN.
“Я бачу, що він, Зеленський, намагався змінити умови угоди щодо рідкісноземельних металів. Ми вже підготували цю угоду. Все зроблено. А тепер я чув від журналістів, що він готовий на угоду заради членства в НАТО чи чогось подібного. По-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, я думаю, що ще задовго до Путіна їм сказали, що в НАТО їх не приймуть”, - висловився американський лідер.
З його слів, мовляв, питання вступу України до НАТО (або ж її прагнення), ймовірно, і стало причиною початку війни.
Нагадаємо, The Hill пише, що Україна може стати жертвою "революції" Дональда Трампа та його любові до Володимира Путін.