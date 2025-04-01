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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкоземельні метали

Президент торкнувся теми корисних копалин України.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкоземельні метали

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що українська сторона в обмін на підписання документа вимагала нібито вступ до НАТО. Втім, це не обговорювалося.

Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами, пише CNN.

“Я бачу, що він, Зеленський, намагався змінити умови угоди щодо рідкісноземельних металів. Ми вже підготували цю угоду. Все зроблено. А тепер я чув від журналістів, що він готовий на угоду заради членства в НАТО чи чогось подібного. По-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, я думаю, що ще задовго до Путіна їм сказали, що в НАТО їх не приймуть”, - висловився американський лідер.

З його слів, мовляв, питання вступу України до НАТО (або ж її прагнення), ймовірно, і стало причиною початку війни.

Нагадаємо, The Hill пише, що Україна може стати жертвою "революції" Дональда Трампа та його любові до Володимира Путін.

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