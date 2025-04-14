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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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521
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Трамп зробив заяву про "дуже хороші пропозиції" щодо перемир'я

Президент США вкотре наголошує, мовляв, прагне зупинити війну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує "дуже добрі пропозиції" щодо припинення бойових дій між Україною та Росією.

Про це американський лідер сказав під час зустрічі із президентом Сальвадора Наібом Букелле. повідомляє РБК.Україна.

"Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що ми добре просуваємось у цьому плані. Я думаю, що дуже скоро у нас будуть дуже хороші пропозиції", – заявив американський президент.

Нагадаємо, духовний радник президента США Марк Бернс зробив жорстку заяву про диктатора РФ Володимира Путіна після атаки на Суми. Зокрема, він закликав усі релігійні громади світу засудити Росію.

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