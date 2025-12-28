ТСН у соціальних мережах

Політика
24
1 хв

Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України: подробиці

Американський президент Дональд Трамп анонсував укладення «сильної» безпекової угоди для України за участі Європи.

Віра Хмельницька
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент США Дональд Трамп (праворуч) / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери.

Про це він сказав під час спілкування з пресою 28 грудня біля своєї резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Спілкуючись із журналістами, американський лідер наголосив, що майбутня угода буде «сильною», а роль Європи у її формуванні є ключовою.

Трамп не став розкривати всіх деталей документа, проте високо оцінив готовність союзників до рішучих кроків.

«Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими. Вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди», — наголосив Дональд Трамп.

Раніше Трамп зробив заяву щодо дедлайну для мирної угоди. Він також наголосив, на своєму прагненні завершити війну в Україні.

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, відбувається зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, на якій лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.

Після цієї розмови лідери зателефонують європейським лідерам.

