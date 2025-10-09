ТСН у соціальних мережах

Політика
1252
1 хв

Трамп зробив заяву про мир в Україні напередодні присудження Нобелівської премії

Заява Трампа пролунала в контексті майбутнього припинення вогню в Секторі Гази під час війни Ізраїля проти ХАМАС.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У четвер, 9 жовтня, напередодні оголошення нобелівським комітетом лауреата премії миру, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що йому вдасться завершити війну Росії проти України.

Про це він сказав на пресконференції у Білому домі.

Трамп вкотре нагадав про свої успіхи у миротворчій діяльності та визнав, що припинити війну, яку розв’язав Кремль проти України, виявилося найважчим завданням.

«Я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною, і вважаю, що це також станеться. Однак поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень», — зазначив президент США.

Заява Трампа пролунала в контексті майбутнього припинення вогню в Секторі Гази під час війни, яку веде Ізраїль проти палестинського угруповання ХАМАС.

За його словами, ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників «у понеділок чи вівторок» наступного тижня. А підписання самої угоди відбудеться у Єгипті.

«Пам’ятаєте, ми врегулювали сім воєн чи великих конфліктів… Це вже восьмий», — похвалився Дональд Трамп.

Нагадаємо, 9 жовтня президента США Дональда Трампа номінувала на Нобелівську премію миру ще одна країна — Мальта.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна підтримає номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо США змусять Путіна сіти за стіл переговорів і припинити вогонь на фронті.

