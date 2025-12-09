ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2256
Час на прочитання
1 хв

Трамп зробив заяву про необхідність виборів президента в Україні

Трамп вважає, що зараз — важливий час для проведення виборів в Україні:

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловився про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх “давно не було”.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

З його слів, начебто Київ “використовує війну, щоб не проводити вибори”. Втім, висловився американський президент, “український народ мав би мати такий вибір”.

“І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією”, - наголосив Трамп, додавши, що це “вже не демократія”.

Як повідомлялося, під час пресконференції наприкінці листопада “фюрер” РФ Володимир Путін знову висловився про начебто “нелегітимність” українського лідера. Мовляв, це унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. А тому, нахабно заявив Путін, українцям варто провести вибори.

Нагадаємо, у лютому цього року Трамп назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором без виборів”, оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори. Зауважимо, що цією фразою американський лідер повторив наративи Кремля про “нелегітимність” українського лідера.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
2256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie