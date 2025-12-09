Трамп зробив заяву про необхідність виборів президента в Україні

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловився про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх “давно не було”.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

З його слів, начебто Київ “використовує війну, щоб не проводити вибори”. Втім, висловився американський президент, “український народ мав би мати такий вибір”.

“І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією”, - наголосив Трамп, додавши, що це “вже не демократія”.

Як повідомлялося, під час пресконференції наприкінці листопада “фюрер” РФ Володимир Путін знову висловився про начебто “нелегітимність” українського лідера. Мовляв, це унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. А тому, нахабно заявив Путін, українцям варто провести вибори.

Нагадаємо, у лютому цього року Трамп назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором без виборів”, оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори. Зауважимо, що цією фразою американський лідер повторив наративи Кремля про “нелегітимність” українського лідера.

