Трамп зробив заяву про нові санкції проти Росії та її "заморожені" активи в ЄС

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп відповів, чи має Євросоюз використати «заморожені» російські активи для оборони України, і чи запровадить Вашингтон нові санкції проти Росії.

Ці питання американський лідер прокоментував у розмові з журналістами на борту літака Air Force One.

«Запитайте ЄС. Я не причетний. Це справа ЄС», — відповів Трамп щодо російських активів.

Реклама

Також він прокоментував ймовірність запровадження додаткових американськи санкцій проти Росії.

«Ви побачите», — коротко сказав президент США.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що питання передавання «заморожених» російських активів Україні має бути вирішене на засіданні Євроради у грудні. Найбільші побоювання щодо взяття на себе відповідальності за передавання активів (близько 185 млрд євро) висловлює Бельгія, де зберігається більшість коштів Центрального банку РФ. Польща намагається переконати Бельгію, пропонуючи механізм спільної загальноєвропейської відповідальності.

Водночас, за даними Reuters, адміністрація Трампа підготувала новий «арсенал» додаткових санкцій проти Росії, які будуть застосовані, якщо війна проти України не припиниться. Ці заходи спрямовані проти банківського сектора та транспортної інфраструктури для експорту нафти. Вашингтон тепер тисне на європейських союзників, щоб ті зробили «наступний великий крок».