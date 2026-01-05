Трамп зробив заяву про повернення США витрачених на Україну грошей

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Вашингтон зможе повністю компенсувати витрати на підтримку України, здійснені за часів адміністрації Джо Байдена, завдяки стратегічним економічним угодам.

Про це йшлося у трансляції Білого дому.

Під час розмови з журналістами Трамп заявив, що війна в Україні нині не є фінансовим тягарем для Сполучених Штатів. За його словами, США не лише не зазнають збитків, а й отримують прибуток.

«Ба більше, ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена — Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх», — зазначив президент США.

Він також підкреслив, що укладена угода щодо рідкоземельних металів дозволила Україні вже повернути Вашингтону значну частину витрачених коштів. Трамп переконаний, що обсяги відшкодування ще зростатимуть.

«Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші», — резюмував очільник Білого дому.

Нагадаємо, Україна та США 30 квітня 2025 року підписали історичну угоду про видобуток понад 50 видів корисних копалин, що передбачає створення паритетного Інвестиційного фонду відбудови (50/50). Документохоплює літій, титан, рідкоземельні метали, нафту та газ, але стосується винятково нових родовищ, зберігаючи повний державний контроль над надрами. Трамп назвав угоду способом «убезпечити гроші США» та інструментом захисту України через американську присутність, тоді як Київ розглядає її як стратегічний крок до модернізації та залучення технологій DFC без нових боргових зобов’язань.