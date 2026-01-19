Трамп зробив заяву про російську загрозу у Гренландії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Данії через ситуацію у Гренландії. На його думку, Копенгаген протягом десятиліть ігнорував заклики НАТО щодо стримування російської загрози на стратегічному острові.

Про це американський лідер написав у соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що Данія не змогла відвести російську загрозу від Гренландії.

«НАТО вже 20 років говорить Данії, що „ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії“. На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!» — йдеться у заяві президента США.

Поки що ні Данія, ні НАТО не коментували ці слова очільника Білого дому.

Допис Дональда Трампа / © truthsocial.com

Зазіхання Трампа на Гренландію та реакція світу

Нагадаємо, минулого тижня Трамп заявив, що США мають встановити контроль над Гренландією для забезпечення національної безпеки та завершення будівництва оборонної системи «Золотий купол». Президент наголосив, що такий крок унеможливить захоплення стратегічного острова Росією чи Китаєм, що було б неприйнятним. На думку президента США, американська влада над Гренландією зробить НАТО значно грізнішим та ефективнішим, тоді як без американського впливу Альянс втрачає свою силу стримування.

Трамп також оголосив про запровадження поетапних мита на товари з восьми країн НАТО (Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії) через їхню присутність у Гренландії. Президент США звинуватив європейських союзників у створенні небезпеки для планети.

ЄС готує безпрецедентну відповідь на ультиматум Трампа щодо купівлі Гренландії, розглядаючи це як найглибшу кризу в історії трансатлантичних відносин. Брюссель розглядає два сценарії: запровадження дзеркальних мит на американські товари та першу в історії активацію «торговельної базуки» — Інструменту протидії примусу, що дозволяє блокувати інвестиції та послуги IT-гігантів США.