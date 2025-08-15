Трамп зробив заяву про удари Путіна по Україні перед самітом на Алясці

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп прокоментував російські удари по Україні, яких країна-агресорка завдала у ніч проти 15 серпня — перед самітом на Алясці.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Журналісти запитали у Трампа про нову хвилю російських ударів по Україні минулої ночі, напередодні сьогоднішніх переговорів. За словами очільника Білого дому, президент Росії Володимир Путін вважає, що атаки на Україну «надають йому сили», хоча насправді «це йому шкодить».

«Я думаю, вони намагаються вести переговори. Він намагається підготувати ґрунт. Я маю на увазі, у його розумінні це допомагає йому укласти вигіднішу угоду. Насправді це йому шкодить«, — висловився президент США.

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня Росія вдарила по Україні 97 дронами різних типів і двома балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомили про влучання ракет та 34 безпілотників на 13 локаціях.

Перед вильотом на Аляску для зустрічі з Путіним Трамп також повідомив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. За словами президента США, серед тем саміту — територіальні обміни, гарантії безпеки та економічні відносини. Він наголосив, що мета зустрічі — зупинка бойових дій та створення умов для довгострокового миру та стабільності в Україні.