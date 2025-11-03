- Дата публікації
Трамп зробив заяву про війну, "останню краплю" та Путіна
Коментуючи війну в Україні, Трамп сказав, що іноді слід дозволити сторонам продовжувати битися.
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, що він вважатиме «останньою краплею», яка доведе, що президент Росії Володимир Путін справді не готовий закінчити війну проти України.
Про це американський лідер висловився під час розмови з журналістами 2 листопада на борту свого президентського літака.
Відповіддю Трампа стало те, що іноді сторонам слід дозволити воювати далі.
«Останньої краплі немає. Іноді треба дати їм битися, і вони б’ються, вони воюють. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І це було важко для для України. Це важко для обох», — сказав Трамп.
Президент США також вкотре повторив — йому здавалося, що війну в України буде легше владнати.
До слова, Трамп також заявив, що йому нібито вдалося припинити вісім воєн у світі, використовуючи метод мит. Водночас він зазначив, що цей метод не діє з Путіним, оскільки США не ведуть багато бізнесу з Росією. Хоча, за словами очільника Білого дому, господар Кремля «хоче торгувати» з Америкою.