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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп зробив заяву про загострення на Близькому Сході

Американський президент наголошує, що Іран не виграє війну, а тому потрібні переговори.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран хоче розмовляти, то зараз саме час. Мовляв, потім буде занадто пізно.

Про це він заявив журналістам після прибуття на саміт G7 у Канаді, повідомляє Anadolu Agency.

За його словами, США підтримують Ізраїль, і зараз "у нього все гаразд". Натомість Іран, каже Трамп, має “поговорити, і поговорити негайно”.

"Іран не виграє цю війну. Вони повинні почати перемовини, поки не стало надто пізно”, - наголосив президент США.

Нагадаємо, президент США заявив, що Вашингтон “може втрутитися” в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, “не залучені” до бойових дій. Окрім того, він висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

Окрім того, за інформацією Reuters, Трамп заборонив вбивати верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За інформацією двох американських посадовців, президент США відхилив таку ідею Ізраїлю.

Зауважимо, Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду. Він запевнив, що угода буде укладена, як між Індією та Пакистаном, «використовуючи торгівлю із США, щоб привнести розум, згоду та розсудливість у переговори між двома видатними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися!».

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