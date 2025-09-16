Трамп зробив заяву про Зеленського та мирну угоду

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що президентові України Володимиру Зеленському «доведеться укласти угоду», маючи на увазі війну.

Про це повідомляє Clash Report.

«Зеленському доведеться укласти мирну угоду», — сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що війну в Україні виявилося «дуже складно» завершити. Основною перешкодою для миру він вважає особисту «ненависть» між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом президент США сказав, що коли Путін хотів укласти мирну угоду — Зеленський начебто не хотів. Тепер президент України хоче це зробити, а бажання лідера РФ — під питанням.