- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 417
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп зробив заяву про Зеленського та мирну угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що президентові України Володимиру Зеленському «доведеться укласти угоду», маючи на увазі війну.
Про це повідомляє Clash Report.
«Зеленському доведеться укласти мирну угоду», — сказав очільник Білого дому.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що війну в Україні виявилося «дуже складно» завершити. Основною перешкодою для миру він вважає особисту «ненависть» між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Згодом президент США сказав, що коли Путін хотів укласти мирну угоду — Зеленський начебто не хотів. Тепер президент України хоче це зробити, а бажання лідера РФ — під питанням.
Новина доповнюється