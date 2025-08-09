Трамп зробив заяву розвиток подій між Україною та РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі бачить шанс для укладення мирної угоди між Україною та агресоркою Російською Федерацією.

Про це він заявив журналістам після підписання мирної угоди між Вірменією й Азербайджаном 8 серпня.

“Я думаю, моя інтуїція справді підказує мені, що у нас є шанс”, - відповів американський лідер на запитання про ймовірність можливість укладення мирної угоди - як між двома країнами Південного Кавказу.

З його слів, це питання, яке потребує рішення.

Трампа також запитали, чи буде його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним останнім шансом для Кремля. Втім, президент США не погодився з таким висловлюванням.

"Мені не подобається використовувати термін "останній шанс". Вони (Зеленський і Путін - Ред.) дві дуже розумні людини", – сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, стало відомо, що Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска. Втім, інших подробиць у Вашингтоні не озвучили. У Кремлі цю інформацію підтвердили.

Тим часом джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що Путін назвав свої умови для миру з Україною. Зокрема, на першому етапі Україна має вивести війська з Донецької області, після чого фронт буде заморожено. Окрім того, Луганська область і Крим залишаються під контролем Росії.

Своєю чергою, Axios пише, що США, Україна та Європа готують спільну позицію перед зустріччю Трампа і Путіна. За видання Axios, у Києві та серед союзників по НАТО існує занепокоєння, що президент США може погодитися на пропозиції “фюрера” щодо завершення війни без урахування інтересів України та партнерів.