Трамп зробив заяву розвиток подій між Україною та РФ
Зі слів Трампа, необхідно “вирішити цю проблему” війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі бачить шанс для укладення мирної угоди між Україною та агресоркою Російською Федерацією.
Про це він заявив журналістам після підписання мирної угоди між Вірменією й Азербайджаном 8 серпня.
“Я думаю, моя інтуїція справді підказує мені, що у нас є шанс”, - відповів американський лідер на запитання про ймовірність можливість укладення мирної угоди - як між двома країнами Південного Кавказу.
З його слів, це питання, яке потребує рішення.
Трампа також запитали, чи буде його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним останнім шансом для Кремля. Втім, президент США не погодився з таким висловлюванням.
"Мені не подобається використовувати термін "останній шанс". Вони (Зеленський і Путін - Ред.) дві дуже розумні людини", – сказав очільник Білого дому.
Нагадаємо, стало відомо, що Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска. Втім, інших подробиць у Вашингтоні не озвучили. У Кремлі цю інформацію підтвердили.
Тим часом джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що Путін назвав свої умови для миру з Україною. Зокрема, на першому етапі Україна має вивести війська з Донецької області, після чого фронт буде заморожено. Окрім того, Луганська область і Крим залишаються під контролем Росії.
Своєю чергою, Axios пише, що США, Україна та Європа готують спільну позицію перед зустріччю Трампа і Путіна. За видання Axios, у Києві та серед союзників по НАТО існує занепокоєння, що президент США може погодитися на пропозиції “фюрера” щодо завершення війни без урахування інтересів України та партнерів.